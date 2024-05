Aron Kjelshus sendte Lesja/Lesjaskog/Dombås i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men Filip Bredesen Stenseth utlignet da han satte inn 1-1. Oliver Humborstad Beritsveen (Raufoss 2 G16) satte inn et straffespark fire minutter før hvilen, og Sebastian Borgli sørget for at resultattavla viste 3-1 like etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Bortelaget reduserte etter pause

Lucas Bakken Skaufel reduserte til 2-3 etter 67 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Marcus Stenstad Helle (Raufoss 2 G16) og Kjelshus (Lesja/Lesjaskog/Dombås 9er G16) fikk begge gult kort.

Ble værende på åttendeplass

Det var Raufoss 2s første seier i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Raufoss 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Lesja/Lesjaskog/Dombås er nummer åtte med null poeng.

Ivan Suton var kampleder.

11. mai er det ny kamp for Lesja/Lesjaskog/Dombås. Da møter de Reinsvoll. Raufoss 2 skal måle krefter med Otta/Heidal 26. mai.