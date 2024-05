Solstrand sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter kun ni minutter, og 36-åringen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 sju minutter senere. Etter 37 minutters spill reduserte Vadmyra 4 ved Arvid Olsen Daatland. Solstrand sikret seg hattrick da han la på til 3-1 sju minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-3.

Scoring fra elleve meter

Etter et kvarter av andreomgangen fikk Nordre Holsnøy straffe, og Solstrand satte inn 4-1-målet. Cedric Forlan Garrido Brandsdal satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere, og et kvarter før slutt økte Nordre Holsnøy ved Eskil Sørli Verlo. Filimon Yemane Ghebremichael økte til 7-1 for Nordre Holsnøy fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-7.

Vadmyra 4s Milano Kawan Ali og Bastian Alexander Cisternas fikk gult kort. For Nordre Holsnøy fikk Magnus Nilsen Ådlandsvik gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Vadmyra 4 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Nordre Holsnøy ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Sebastian Samul var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Vadmyra 4 måle krefter med Hausvik 2 25. mai, mens Nordre Holsnøy møter Mathopen 2 samme dag.