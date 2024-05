Lyngen/Karnes 2 tok ledelsen ved Mika Matheus Johnsen etter 18 minutter, men tre minutter senere utlignet Hansjordnesbukta. Hansjordnesbukta tok føringen da Emil Sandberg satte inn 2-1 etter 24 minutters spill, og Hansjordnesbuktas Ørjan Fidje Store scoret fra ellevemeteren seks minutter senere. Etter 33 minutter reduserte Lyngen/Karnes 2 ved Viljar Berg-Johansen. Ved pause sto det 2-3.

Lyngen / Karnes 2 klarte ikke nærme seg

Raymond Dahl scoret 4-2-målet for Hansjordnesbukta noen minutter ut i andreomgangen. Fire minutter etter hvilen var Hansjordnesbukta uheldig og scoret selvmål. Simon Sætre sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 ett minutt på overtid. Hansjordnesbukta tok ledelsen på nytt tre minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-5.

Hansjordnesbuktas Magne Figenschou fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Lyngen/Karnes 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Hansjordnesbukta ligger på fjerdeplass med seks poeng.

Tor-André Einebakken Nilsen dømte kampen.

I neste runde skal Lyngen/Karnes 2 måle krefter med Kvæsma 20. mai. Hansjordnesbukta møter Storfjord 26. mai.