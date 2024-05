Mikkel Dunseth Gilje ga Flekkefjord 2 en tidlig ledelse i kampen, og Flekkefjord 2 doblet ledelsen da Dan Emilian Søstrand Kvanvik satte inn 2-0 allerede etter seks minutters spill. Flekkefjord 2 økte ledelsen da Bastian Kongevold Svad satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og Dan Emilian Søstrand Kvanvik scoret igjen da han gjorde 4-0 etter 27 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-4.

Flekkefjord 2 økte ledelsen

En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Flekkefjord 2 fem minutter ut i andre omgang, og en av lagets spillere scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 fire minutter senere. Dirriyeh Abdi Mumin reduserte til 1-6 for Lyngdal 2 et kvarter før full tid. Tre minutter før slutt scoret Bastian Kongevold Svad sitt andre mål da han gjorde 7-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-7.

Tok over fjerdeplassen

Før dagens kamp hadde Flekkefjord 2 tapt tre kamper på rad.

Lyngdal 2 og Flekkefjord 2 har nå begge seks poeng.

Jostein Svedal var dommer i oppgjøret.

24. mai skal Lyngdal 2 møte FLIK, mens Flekkefjord 2 møter Mandalskameratene 2.