Kleppo Vangen sendte Tynset foran da han satte inn 1-0 etter 16 minutters spill. Ved pause var stillingen 0-1.

Dro ifra

Eythor Sigmund Steinsson Øveraas utlignet for Alvdal noen minutter ut i andre omgang. Magnus Aakerøien sørget for at Tynset tok ledelsen igjen med sin scoring seks minutter etter sidebytte, og Kleppo Vangen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Dermed endte oppgjøret 1-3.

Tynsets Rick Peo Andersen og Svein Aasen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Alvdal på åttendeplass på tabellen med fem poeng, mens Tynset ligger på sjetteplass med ni poeng.

Per Johan Høistad Hartviksen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Alvdal spiller neste kamp mot KIL/Hemne 25. mai, mens Tynset spiller neste kamp mot Trønder-Lyn.