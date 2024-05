Maren Quarstein sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter bare åtte minutter. Etter 28 minutters spill ble vondt til verre for Otra, da Leticia Raquel Mota Pinheiro doblet ledelsen for Vindbjart. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Otra gjorde 1-2 etter et kvarter av andreomgangen. Seks minutter senere scoret Julie Ruenes for Vindbjart, og Fjordholm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vindbjart etter 69 minutter. 25-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Vindbjart. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Tok steg på tabellen

Otra har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Vindbjart nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Otra er på tiendeplass med null poeng.

Terje Haugland var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Vindbjart skal spille mot Kristiansandkameratene, mens Otra møter Mandalskameratene.