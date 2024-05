Gulset tok ledelsen da Lone Lernes scoret etter kun fire minutters spill, men Jabar Khil sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Langesund / Stathelle sikret seieren

Langesund/Stathelle tok ledelsen ved Charleen Eriksen fem minutter ut i andreomgangen, og Jabar Khil scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 rett etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Gulset har gått poengløse av banen i alle kampene sine så langt i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Gulset nummer fire på tabellen med null poeng, mens Langesund/Stathelle er på tredjeplass med tre poeng.

Peter Hagen var dommer i kampen.

I neste runde skal Gulset måle krefter med Pors 2 29. mai, mens Langesund/Stathelle møter Nome samme dag.