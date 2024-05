Simen Kleppe ga Langesund ledelsen allerede etter ti minutters spill, men tre minutter senere scoret Jørgen Namløs Nordang for Gulset. Jonathan Håland sendte Gulset i ledelsen etter 21 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Langesund hadde grunn til å juble mot Gulset

Håvard Sannes Holløkken sørget for at resultattavla viste 3-1 tre minutter etter hvilen. Berg gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 fem minutter senere, og Isac Grava Myhre sørget for balanse i Langesund-regnskapet da han satte inn 3-3 etter 53 minutters spill. Berg scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Langesund-spiller Abdi Karin Ahmed Mohammed satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 5-3. Ett minutt før slutt fullførte Berg sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-3.

Tobias Brudeseth Johansen fikk se det gule kortet.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Langesund på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Gulset ligger på niendeplass med tre poeng.

Kim Ben var dommer i kampen.

Langesund møter Odd 28. mai, mens Gulset spiller neste kamp mot Herkules dagen etter.