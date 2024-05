Sparbu/Byafossen fikk en pangåpning på kampen da Amund Nilsen Holtan sendte laget sitt i føringen etter kun åtte minutters spill. Sju minutter senere ble vondt til verre for Hegra/Tangmoen, da Imre Alexander Engstrøm-Langli doblet ledelsen for Sparbu/Byafossen. Et kvarter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Halvor Blakstad Folgerø satte inn 3-0 for Sparbu/Byafossen, og Holtan økte ledelsen for Sparbu/Byafossen da han satte inn 4-0 sju minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-4.

Sparbu / Byafossen forsvarte ledelsen

Arian Levi Engstrøm-Langli økte ledelsen da han satte inn 5-0 noen minutter ut i andreomgangen. En av lagets spillere reduserte til 1-5 etter 60 minutter, og Hegra/Tangmoen reduserte til 2-5 ved Petter Johansen sju minutter senere. Ett minutt før full tid scoret Arian Levi Engstrøm-Langli igjen da han gjorde 6-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-6.

Klatret på tabellen

Sparbu/Byafossen har tatt tre poeng i tre strake kamper.

Etter torsdagens kamp ligger Hegra/Tangmoen på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Sparbu/Byafossen er på andreplass med ni poeng.

Nils Jaco Brandsen var dagens dommer.

I neste runde skal Sparbu/Byafossen måle krefter med Lånke/Fram 16. mai. Hegra/Tangmoen møter Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 20. mai.