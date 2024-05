Panda Niyonzima sendte Askøy 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 to minutter før pause. Emil Gunnlaugsson (Østsiden Askøy 2) scoret fra straffemerket to minutter senere. Joachim Sørli Grindheim sendte Askøy 3 i ledelsen på nytt etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Ble utvist

Torjus Mikalsen Pedersen satte inn 3-1 tre minutter etter sidebytte. Jørgen Tvedt Deinboll reduserte til 2-3 rett etterpå. Askøy 3s Tommy Johnsen Svenskberg ble sendt av banen da han pådro seg sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andre omgang, og Sigurd Hanssen utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Askøy 3s Joachim Sørli Grindheim fikk se det gule kortet. For Østsiden Askøy 2 fikk Alexander Fiskå Knutsen og Chai Nilsen gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter lørdagens kamp er Askøy 3 på sjetteplass på tabellen med åtte poeng, mens Østsiden Askøy 2 ligger på niendeplass med fire poeng.

Andres Diaz Fonseca var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Askøy 3 prøver seg mot Lyngbø 2 24. mai, mens Østsiden Askøy 2 spiller neste kamp mot Laksevåg dagen etter.