Guard/Aksla 9er tok ledelsen ved Jenny Myklebust Ulfsnes etter 32 minutter, og hjemmelaget doblet ledelsen da Julie Mo Flø satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Amalie Vikebakk økte til 3-0 for Guard/Aksla 9er etter 57 minutters spill. Malene Auberg Nesset reduserte til 1-3 for Hareid 9er etter 79 minutter. Rikke Helena van der Weel økte ledelsen da hun satte inn 4-1 etter 90 minutters spill. I samme minutt scoret Nesset igjen da hun gjorde 2-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-2.

Hareids Malene Auberg Nesset pådro seg gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Hareid har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter mandagens kamp er Guard/Aksla på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Hareid er nummer tre med ni poeng.

Abubakar Abdullahi Ali dømte kampen.

Hareid møter Hasundgot 28. mai, mens Guard/Aksla spiller neste kamp mot Stranda dagen etter.