Emran Ahmadi ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 33 minutter, og Pettersen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Sandefjord 2 pådro seg utvisning

Adrian Bunjaku satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sandefjord 2. Christian Lindtner Wahlstrøm reduserte for Start 2 ti minutter ut i andreomgangen. Petter Aanvik Wingsternæs (Sandefjord 2) ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort sju minutter senere, og Start 2 reduserte til 2-3 ved Lukas Hjelleset Gausdal etter 68 minutter. Pettersen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 80 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Sandefjord 2s Storm Bugge Pettersen pådro seg gult kort. For Start 2 fikk Ahmednur Abdirahim Mohamud gult kort.

Klatret til tiendeplass

Etter lørdagens kamp er Sandefjord 2 på tiendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Start 2 ligger på ellevteplass med sju poeng.

Taulant Krivca dømte kampen.

25. mai er det ny kamp for Sandefjord 2. Da møter de Vigør. Start 2 skal måle krefter med Pors samme dag.