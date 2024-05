Phichitphon Khamphinit ga Namsos 2 en tidlig ledelse. Etter 34 minutters spill ble vondt til verre for Vinne, da Ulrik Aune Vassli doblet ledelsen for Namsos 2. Ved pause sto det 2-0.

Vinne hadde grunn til å juble mot Namsos 2

Linus Hallem Langåssve gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Sverre André Solberg sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 et kvarter før full tid. To minutter på overtid scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Namsos 2s Karl Felippe Wessel pådro seg gult kort. For Vinne fikk Alexander Stene Berg gult kort.

Vinne klatret til femteplass

Etter fredagens kamp er Namsos 2 på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vinne er nummer fem med seks poeng.

Åsmund Sæther dømte kampen.

14. mai er det ny kamp for Namsos 2. Da møter de Verdal 2. Vinne skal måle krefter med Gullvikmoen samme dag.