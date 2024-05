NTNUI 2 tok ledelsen da Oda Burud Kristiansen satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og Eline Manger fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Etter 21 minutters spill var Budal uheldig og satte ballen i eget nett. Like etterpå la Marthe Sofie Lilleengen på til 4-0 for NTNUI 2, og Astrid Jøsang økte til 5-0 etter 23 minutter. NTNUI 2 rykket ytterligere ifra da Kristiane Giving Hauge økte ledelsen etter 36 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 6-0.

Budal klarte ikke nærme seg

Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Karina Kjosås Næss satte inn 7-0. Aina Aas Berg reduserte for Budal etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-1.

NTNUI 2s Elen Katrine Paulsen fikk se det gule kortet. For Budal fikk Oda Storli og Maja Enlid gult kort.

NTNUI 2 serieleder

Budal har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong. Det var NTNUI 2s tredje seier på rad.

Etter tirsdagens kamp er NTNUI 2 serieleder på tabellen med 15 poeng, mens Budal er nummer ti med null poeng.

Hugo Lavik dømte oppgjøret.

NTNUI 2 spiller mot Tiller 3 20. mai, mens Budal spiller neste kamp mot Tynset 2 29. mai.