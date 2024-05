Noah Mathias Altmann Ekerhovd sendte Sotra 3 i føringen etter kun ti minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Østsiden Askøy, da Florczynski doblet ledelsen for Sotra 3. Lucas Johan Amper Bendiksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sotra 3, og Sotra 3 rykket ytterligere ifra da Damien Alexandre Ohene-Helland økte ledelsen etter 40 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Redusering etter pause

Kristian Lavik Skogseid reduserte til 1-4 for Østsiden Askøy noen minutter ut i andre omgang, og et kvarter før full tid ble avstanden mellom lagene redusert da Lucas Lerum-Andersen reduserte til 2-4. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Florczynski satte inn 5-2. Fire minutter før slutt reduserte Østsiden Askøy da Preben Merkesvik Johnsen satte inn 3-5-målet. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-5.

Mads Chrisander Ullestad Jacobsen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Sotra 3 har vunnet alle sine kamper hittil denne sesongen.

Etter oppgjøret står både Østsiden Askøy og Sotra 3 med seks poeng.

Andre Larsson Falck var kampleder.

23. mai er det ny kamp for Sotra 3. Da møter de Nore Neset. Østsiden Askøy skal måle krefter med Nore Neset 30. mai.