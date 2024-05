Iver Vemøy sendte Aksla 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun tre minutters spill, og Albert Juliebø Ekelund fikk nettsus og doblet ledelsen for Aksla 2 ett minutt senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Aksla 2, og Aksla 2-spilleren gjorde hattrick etter 13 minutter. Like etterpå la Albert Juliebø Ekelund på til 5-0 for Aksla 2, og Vemøy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Aksla 2 et kvarter før hvilen. Ti minutter senere vartet Aksla 2-angriperen opp med hattrick, og Albert Juliebø Ekelund økte ledelsen da han satte inn 8-0 noen minutter før pause. To minutter før sidebytte scoret Vemøy sitt fjerde mål da han gjorde 9-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 10-0 for vertene. Etter 35 minutters spill scoret Vemøy igjen da han gjorde 11-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 11-0 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Vemøy økte til 12-0 for Aksla 2 fem minutter ut i andreomgangen, og Vemøy scoret sitt åttende mål da han gjorde 13-0 fire minutter senere. Vemøy økte ledelsen for Aksla 2 da han satte inn 14-0 etter 45 minutter, og Albert Juliebø Ekelund la på til 15-0 for Aksla 2 like etterpå. Et kvarter før slutt reduserte Ørjan Hauge Skår til 1-15 for Hødd 3. fem minutter senere økte Aksla 2 ved en av lagets spillere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 16-1.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Aksla 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Hødd 3 ligger på sjetteplass med null poeng.

Mikael Johannes Skodjereite var dommer i oppgjøret.

Hødd 3 bryner seg på Sunnylven 13. mai, mens Aksla 2 spiller neste kamp mot Valder/Godøy 2 dagen etter.