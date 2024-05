Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow etter pause

Silvian Vartdal Ryslett sendte Volda i ledelsen da hun satte inn 1-0 noen minutter etter pause, men Stella Vik Remøy sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 64 minutters spill. Gjestene fikk et forsprang på nytt da Julie Hovden Ryste satte inn 2-1 rett etterpå, og Volda-spiller Emma Bjerkvik satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Ett minutt før full tid økte bortelaget ved Pernille Svastuen Bjørneseth. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-4.

Akslas Sarah Bjørge fikk se det gule kortet.

Beholdt plassen på tabellen

Aksla har tapt alle kampene sine hittil i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Aksla på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Volda ligger på femteplass med tre poeng.

Amelia Lewandowska var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Volda. Da møter de AaFK Fortuna 2. Aksla skal måle krefter med AaFK Fortuna 2 3. juni.