Fredrik Kvam Waade sendte Inderøy i føringen bare noen minutter ut i første omgang. Etter elleve minutter ble vondt til verre for Remyra 2, da Philip Noel Bach doblet ledelsen for Inderøy. Like etterpå reduserte Remyra 2 ved Theodor Geving. Nicholai Smedhaug Reierskog sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter en halv time. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 3-1.

Dro ifra

Kahled Issam Noureldin økte ledelsen for Inderøy da han satte inn 4-1 etter 48 minutter, og Ola Kjesbu Engan la på til 5-1 for Inderøy seks minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Klatret til sjuendeplass

Det var Inderøys første seier denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Inderøy på sjuendeplass på tabellen med fem poeng, mens Remyra 2 ligger på niendeplass med tre poeng.

Håkon Tømmerås Røkke var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Inderøy måle krefter med Nessegutten/Skogn, mens Remyra 2 møter Charlottenlund 2.