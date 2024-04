Live Louvise Sarheim sendte Trygg/Lade/Trond i føringen allerede etter to minutter, og Fama Rabås Ndir fikk nettsus og doblet ledelsen etter 22 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Scoret på straffespark

Et kvarter før slutt la Alma Rødsand Spachmo på til 3-0 for Trygg/Lade/Trond, og Live Louvise Sarheim (Trygg/Lade/Trond J14) scoret fra straffemerket etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-4.

Trygg / Lade / Trond topper serien

Etter lørdagens kamp er Sverre/Nessegutten på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Trygg/Lade/Trond er på førsteplass med sju poeng.

Andreas Bong Soo Jensvik var dommer i kampen.

I neste runde skal Trygg/Lade/Trond måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 27. april. Sverre/Nessegutten møter Malvik/Hommelvik 1. mai.