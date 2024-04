Sofia Sunde Dybvik sendte Sula/Langevåg i føringen allerede etter fire minutter, og seks minutter senere doblet Jenny Vågnes Gresdal ledelsen til Sula/Langevåg. Ved pause var stillingen 0-2.

Sikret poeng

Etter 52 minutters spill reduserte Aksla/Guard/Rollon ved Ida Klokkersund, og samme spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 åtte minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Spennende runde i vente

Bengt Kvalsvik var dommer i oppgjøret.

17. april skal Aksla/Guard/Rollon møte Herd, mens Sula/Langevåg møter Hødd.