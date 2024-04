Anne-Marie Langaard Fjeld sendte Sandefjord foran da hun satte inn 1-0 etter 20 minutter, og ti minutter senere doblet Sandefjord ved Olafsen. Sandefjord økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet fem minutter før hvilen. Dermed var stillingen 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

Andrea Røthe økte ledelsen da hun satte inn 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 66 minutters spill var hattricket et faktum for Olafsen. Olafsen la på til 6-0 for Sandefjord seks minutter før slutt, og Therese Kristine Bjerkemo satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-0.

Hedvig Christiane Mender (Sandefjord) og Tuva Mathilda Eriksson (Hei) fikk begge gult kort.

Slik spilles neste runde

Terje Skifjeld var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Sandefjord måle krefter med Snøgg 20. april. Hei møter Randesund 21. april.