Etter 19 minutters spill tok Fana ledelsen ved Torstein Bryn Vangdal. Emmanuel Winston Sonpon Sæhle sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Sendt av banen

A. Tveit sendte Fana i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Ett minutt senere ble en av Lyngbø/Frøyas spillere sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-1.

Jone Hop Agdestein og William Lorentzen Nilsen fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Ole Andreas Pettersen var dommer.

21. april skal Fana møte Bjarg, mens Lyngbø/Frøya møter Os.