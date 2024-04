Langesund 2 tok ledelsen ved Jørgen Andersen Jøntvedt et kvarter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Dro ifra

Albert van Bawi Min Thang scoret og doblet ledelsen for Langesund 2 etter 44 minutter. Simen Hørte Myhren reduserte til 1-2 like etterpå. Albert van Bawi Min Thang scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-1.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter onsdagens kamp er Langesund 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Skarphedin 2 er nummer ni med null poeng.

Geir Jung Næss var dommer.

4. mai er det ny kamp for Langesund 2. Da møter de Snøgg. Skarphedin 2 skal måle krefter med Storm 8. mai.