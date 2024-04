Celina Aarbakke sørget for at Osterøy fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun åtte minutter, og to minutter senere doblet Ingvild Elida Winther Lone ledelsen til Osterøy. Etter tolv minutters spill scoret I. Lone igjen da hun gjorde 3-0, og Neu-Bysheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Osterøy etter 32 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Etter 63 minutters spill økte Osterøy ved Aarbakke, og Neu-Bysheim scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 like etterpå. Osterøy-spilleren gjorde hattrick da det var spilt en halv time i andre omgang, og tre minutter senere la samme spiller på til 8-0 for vertene. Fire minutter før slutt vartet I. Lone opp med hattrick, og Ida Emilie Beckstrøm-Lindroos økte ledelsen da hun satte inn 10-0 fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 10-0.

Osterøy serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Osterøy på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Arna-Bjørnar 3 er på niendeplass med null poeng.

Kjell Gudvangen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Osterøy spiller neste kamp mot Nordhordland 2 2. mai, mens Arna-Bjørnar 3 spiller mot Øystese/Norheimsund 23. mai.