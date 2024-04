Amjad fadel el-saadi ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 15 minutter. Vetle Kleiven utlignet da han satte inn 1-1, og det sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Benjamin Kloster sendte Just i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 noen minutter etter sidebytte, og Maurangsnes fant nettmaskene noen minutter ut i andre omgang. 29-åringen la på til 4-1 for Just etter et kvarter av andreomgangen, og ti minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick. Just økte ledelsen til 6-1 da Fredrik Egeli Mørch satte ballen i mål etter 71 minutters spill. Han hadde akkurat entret banen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-6.

Søgne 3s Hans Christian Wambold og Mane Demirovski pådro seg gult kort. For Just fikk Mikas Bolstad Skålid gult kort.

Poengjakten fortsetter

Kjell Ivar Lundvall var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. april. Søgne 3 skal spille mot Kristiansandkameratene 2, mens Just møter Vindbjart 4.