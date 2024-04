Frøya/Lyngbø 2 tok ledelsen ved Imre Kristian Ramstrøm Forras etter 19 minutters spill. Ved pause sto det 1-0.

Fyllingsdalen 3 kunne juble til slutt

Jonas Haukeland-Fjeldstad sørget for balanse i Fyllingsdalen 3-regnskapet da han satte inn 1-1 noen minutter ut i andre omgang. En av lagets spillere sendte Frøya/Lyngbø 2 i føringen på nytt etter 58 minutter, men Julian Remme Jonassen utlignet for Fyllingsdalen 3 ett minutt senere. Fyllingsdalen 3 tok ledelsen da Aksel Bergem-Hatlevik scoret minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Spennende runde i vente

Oscar August Aleberg Næsheim var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fyllingsdalen 3 spiller neste kamp mot Øygarden 23. april, mens Frøya/Lyngbø 2 prøver seg mot Østsiden Askøy 2 to dager senere.