Tobias Frostestad sendte Lyngdal i føringen etter kun to minutter, og Lyngdal doblet ledelsen da Ulfeng satte inn 2-0 etter 13 minutters spill. 17-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lyngdal etter 36 minutter, og like etterpå la Noah Risbakken Ekeland på til 4-0 for Lyngdal. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-4.

Scoring fra elleve meter

Marcus Dragland reduserte til 1-4 for Lyngdal 2 noen minutter etter hvilen. Tobias Sandal la på til 5-1 for Lyngdal etter et kvarter av andre omgang, og Lyngdal rykket ytterligere ifra da August Maximus Rannestad Hægeland økte ledelsen to minutter senere. Jakob Erlandsen økte ledelsen for Lyngdal da han satte inn 7-1 etter 65 minutters spill, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Sandal sitt andre mål da han gjorde 8-1. Lukas Nico Naglestad satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå, og sju minutter før slutt fullførte Ulfeng sitt hattrick. Samme lags Hans Nissen Berntsen scoret 11-1 på straffe sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-11.

Spennende runde i vente

Elias Holmen dømte kampen.

23. april er det ny kamp for Lyngdal. Da møter de Mandalskameratene 2. Lyngdal 2 skal måle krefter med Flekkefjord 2 25. april.