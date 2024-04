Lavrans Nadeem Kjeldsberg ga Nidelv/Utleira ledelsen etter 39 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Kasper Solheim Dahl fikk nettsus og doblet ledelsen for Nidelv/Utleira fem minutter etter hvilen, og etter 69 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Simen Dyrnes Strand satte inn 3-0 for Nidelv/Utleira. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Abdoulaye Diallo satte inn 4-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-4.

Tynsets Eivind Hugdal (Ukjent Rolle) og Jon Fausto Holguin Bråten fikk gult kort. For Nidelv/Utleira fikk Petter Inti Haarsaker Gjerde gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Per Johan Høistad Hartviksen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nidelv/Utleira måle krefter med Melhus/Gimse/Gauldal, mens Tynset møter Heimdal.