Kristin Lund Bjerknes sendte KIL/Hemne i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, men Mille Haugen utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål fire minutter senere. Selma Bjerksæter sendte KIL/Hemne foran igjen da hun satte inn 2-1 noen minutter før pause, og Live Sporild Løseth scoret for KIL/Hemne og sørget for at stillingen var 3-1 etter 40 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-3.

Sikker fra straffemerket

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Ranheim 2 ved Karla Sandsør, og Ranheim 2s samme spiller scoret 3-3 fra krittmerket etter et kvarter av andre omgang. KIL/Hemne tok ledelsen på nytt da Live Sporild Løseth scoret like etterpå, og samme spiller sikret seg hattrick da hun la på til 5-3 etter 60 minutter. Tre minutter på overtid ble avstanden mellom lagene redusert da Iris Hassel reduserte til 4-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-5.

Klatret til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Ranheim 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens KIL/Hemne er nummer tre med fire poeng.

Henning Moe var dommer.

I neste runde skal KIL/Hemne måle krefter med Tiller 1. mai. Ranheim 2 møter Meldal 14. mai.