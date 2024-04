Leon Velsvik Rønhovde sendte Vestsiden-Askøy foran da han satte inn 1-0 etter kun åtte minutter, men Theo Nesse Roberts utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ett minutt senere. Espeland ga Askøy ledelsen etter 33 minutters spill, men Joakim Skjold Gaustad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Scoret på straffespark

Espeland scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 noen minutter ut i andreomgangen. Benjamin Andreassen (Vestsiden-Askøy G16) scoret på straffe fem minutter etter sidebytte. Åtte minutter senere fullførte Espeland sitt hattrick, men Gaustad utlignet da han satte inn 4-4 etter 67 minutter. Rett etterpå fikk Vestsiden-Askøy straffe. Rønhovde scoret fra krittmerket. Espeland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-5 tre minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-5.

Askøys Daniel Krydsby Bessesen og Espeland pådro seg gult kort. For Vestsiden-Askøy fikk Rønhovde gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter søndagens kamp er Askøy på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vestsiden-Askøy er nummer fem med fire poeng.

Per-Johan Pileberg Aahjem var dommer i oppgjøret.

5. mai skal Askøy møte Bergen Nord, mens Vestsiden-Askøy møter Voss.