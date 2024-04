Verken Drangedal eller Hei maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Hei hadde grunn til å juble

Erik Rabe sendte Hei i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 80 minutters spill. Ti minutter senere ble vondt til verre for Drangedal, da Theodor Sund Nenseth doblet ledelsen for Hei. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-2.

Anders Øvsterud og Fedaa Wiliam Sbeih pådro seg gult kort.

Hei serieleder

Etter fredagens kamp er Drangedal nummer sju på tabellen med null poeng, mens Hei er på topp i serien med ni poeng.

Akbarjan Rozi var kampleder.

5. mai er det ny kamp for Drangedal. Da møter de Stathelle/Langesund/Bamble. Hei skal måle krefter med Skidar 7. mai.