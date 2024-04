Fillip Sæbø ga Randesund en tidlig ledelse i kampen etter kun tre minutter, men Nicholas Rosåsen Terjesen sørget for balanse i Hånes/Tveit-regnskapet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Ånund Lindebæk Bernhardsen sendte Randesund i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 29 minutters spill, men Jonas Jensen Digervold utlignet da han satte inn 2-2 like etterpå. Ved pause var stillingen 2-2.

Ble utvist

Randesund fikk et forsprang igjen da Marcus Håkedal Eide satte inn 3-2 etter et kvarter av andreomgangen, men fire minutter før slutt utlignet Mats Jensen Digervold for Hånes/Tveit. Ett minutt senere ble vertene redusert til ti spillere etter at Radoslaw Aleksander Chmielewski fikk marsjordre, og Erik Sandvik sørget for at Randesund tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 70 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-4.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Hånes/Tveit på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Randesund ligger på tredjeplass med ti poeng.

Ole Håvard Kjerstison var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Hånes/Tveit måle krefter med Våg 4. mai, mens Randesund møter Flekkefjord samme dag.