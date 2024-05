Våg fikk et forsprang da Enis Rashica satte inn 1-0 etter tolv minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Lars Solberg Arnesen utlignet for Trauma noen minutter ut i andre omgang, og Marcus Hope sendte Trauma i føringen fire minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Harald Johannes Mosvold Christophersen fikk gult kort.

Klatret til åttendeplass

Etter tirsdagens kamp er Våg på sjetteplass på tabellen med sju poeng, mens Trauma ligger på åttendeplass med seks poeng.

Stian Rasmussen dømte kampen.

I neste runde skal Våg møte Vindbjart, mens Trauma møter Mandalskameratene.