Vuku/Stiklestad fikk en kjempestart på kampen da Mattis Rotmo sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutter, men Jakob Sæther Myhr sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 åtte minutter senere. Etter 23 minutters spill tok Nessegutten 2/Skogn 2 ledelsen ved Noah André Lagesen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 fem minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Var suverene i andre omgang

Brian Farstad økte til 4-1 for Nessegutten 2/Skogn 2 etter 57 minutter, og Noah André Lagesen gjorde hattrick sju minutter senere. Nessegutten 2/Skogn 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 6-1 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-6.

Erik Johansen fikk gult kort.

Troner øverst

Etter fredagens kamp er Vuku/Stiklestad på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Nessegutten 2/Skogn 2 er serieleder med ni poeng.

Andreas Bong Soo Jensvik dømte oppgjøret.

Vuku/Stiklestad spiller neste kamp mot Sparbu 2/Byafossen 2 8. mai, mens Nessegutten 2/Skogn 2 spiller mot Egge 2/Sørlia 2 to dager senere.