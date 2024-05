Måløy fikk en pangåpning på kampen da Marko Dodaj sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutter, men Eirik Råsberg utlignet da han satte inn 1-1. Høyang tok ledelsen da Daniel Skilbrei Aven scoret etter 27 minutters spill. Etter 45 minutter scoret Råsberg igjen da han gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 etter første omgang.

Bortelaget dro ifra

Joakim Sjøthun Måren økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 58 minutters spill, og Jonathan Østerbø Breidvik la på til 5-1 etter 70 minutter. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da J. Sjøthun Måren satte inn 6-1 for Høyang. Etter 90 minutters spill reduserte Kasper Silden til 2-6 for Måløy. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-6.

Adrian Chruickshank Holvik (Måløy) og Daniel Skilbrei Aven (Høyang) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var Måløys tredje tap på rad.

Etter lørdagens kamp ligger Måløy på tolvteplass på tabellen med ett poeng, mens Høyang er på fjerdeplass med ni poeng.

Jegatheesan Jeikishan dømte kampen.

I neste runde skal Måløy måle krefter med Dale 9. mai. Høyang møter Førde 2 12. mai.