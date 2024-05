Thea Sofie Johnsen sendte Senja i ledelsen etter kun ti minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Senja økte ledelsen

Astrid Midtbø doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 0-2.

Skarps Kaja Hoel Berntsen fikk gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter kampen står både Skarp og Senja med tre poeng.

Kenneth Sørensen var kampleder.

Skarp spiller neste kamp mot Alta 11. mai, mens Senja bryner seg på Krokelvdalen 2 to dager senere.