Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Målbonanza etter hvilen

Jonas Simonsen ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Alexander Mikkelsen scoret og doblet ledelsen for Krokelvdalen sju minutter før slutt. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Håkon Norberg satte inn 3-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-0.

Krokelvdalens Daniel Mikkelsen og Sebastian Magelssen Vambheim fikk se det gule kortet. For Storelva fikk Trym Brendstuen Mauno gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Krokelvdalen nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Storelva er på niendeplass med tre poeng.

Edvard Habberstad dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Krokelvdalen prøver seg mot Tromsdalen 2 6. mai, mens Storelva spiller neste kamp mot Kvaløya dagen etter.