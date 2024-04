Christopher Johansen Haugan sendte Rennebu tidlig i ledelsen, og Rennebu var på farten igjen et kvarter før pause. De doblet ledelsen da P. Stavne satte inn 2-0. Fire minutter senere scoret Haugan sitt andre mål da han gjorde 3-0. Ian Meland (Astor 3 G16) ble vist det røde kortet etter 40 minutters spill. Astor 3s Elias Nilsen Mostad ble sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort rett etterpå, og etter 40 minutter økte avstanden mellom lagene da P. Stavne satte inn 4-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Dominerte etter hvilen

Ivar Hamre Gunnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Rennebu. Noen minutter etter sidebytte reduserte Astor 3 da Theodor Bøe Roaldsøy satte inn 1-5-målet. I. Gunnes scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 noen minutter ut i andre omgang, og ti minutter ut i andreomgangen fullførte P. Stavne sitt hattrick. P. Stavne økte ledelsen for Rennebu da han satte inn 8-1 tre minutter senere. Astor 3 reduserte til 2-8 ved Einride Osland da det var spilt en halv time i andre omgang. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 9-2 for Rennebu, og fire minutter før slutt scoret P. Stavne igjen da han gjorde 10-2. Kasper Eggan la på til 11-2 for Rennebu minuttet før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 11-2.

Rennebus Haugan og Martin Slettun Hovin fikk gult kort. For Astor 3 fikk Allan Nordstrand Jenssen gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Lars Johan Hammer var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rennebu måle krefter med Leik, mens Astor 3 møter Nardo 3.