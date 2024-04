Trond tok føringen da en av angrepsspillerne til Trond satte inn 1-0 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Var suverene i andre omgang

Toft-Nilsen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og ett minutt etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 3-0. En spiller reduserte til 1-3 for Skaun ni minutter senere. Etter 48 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sigurd Thonstad Christiansen satte inn 4-1 for Trond, og Benjamin Skjærpe Cortez økte ledelsen for Trond da han satte inn 5-1 etter 63 minutter. Like etterpå fullførte Toft-Nilsen sitt hattrick. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-6.

Ny runde - nye muligheter

Christoffer Storli var dommer.

I neste runde skal Skaun møte Freidig, mens Trond møter Fosen.