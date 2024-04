Guard/Aksla 9er tok ledelsen da Celine Indreeide Kvalsvik scoret etter 18 minutters spill, og Amalie Vikebakk scoret og doblet ledelsen for Guard/Aksla 9er. Kristin Itoc Krogdal økte ledelsen for Guard/Aksla 9er da hun satte inn 3-0 ti minutter senere. Hareid 9er reduserte til 1-3 ved Thanura Premakumar etter 39 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-3.

Hjemmelaget snudde kampen

Caroline Nykrem Korshaug reduserte for Hareid 9er fem minutter etter pause, og Trude Håkonsholm utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål etter 80 minutters spill. Hareid 9er fikk et forsprang da Nesset satte inn 4-3 rett etterpå, og to minutter før slutt scoret samme spiller igjen da hun gjorde 5-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-3.

Spennende runde i vente

Birger Elias Breivik var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Guard/Aksla måle krefter med Stranda, mens Hareid møter Stranda.