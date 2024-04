Skåla ga Samnanger ledelsen etter 22 minutters spill, men Mathias Lillejord Reyes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Noen minutter før hvilen scoret Skåla sitt andre mål da han gjorde 2-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Målfest etter pausen

Noen minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Samnanger-angriperen, og åtte minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-1 for Samnanger. Samnanger økte ledelsen da William Hisdal Haga satte ballen i nettet tre minutter senere. Dermed var stillingen 5-1. Etter 64 minutter reduserte Jonas Rundhovde til 2-5 for Valestrand Hjellvik, og Prince Jason Obinna Asare-Chike gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-5 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-3.

Spennende runde i vente

Håkon Matland Østerås var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Valestrand Hjellvik måle krefter med Øystese/Norheimsund, mens Samnanger møter Øystese/Norheimsund.