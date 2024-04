Oline Vidhammer Havnen ga Spjelkavik ledelsen etter 13 minutters spill, men Linnea Bakkom-Dokk utlignet for Skodje tre minutter senere. Leah Emilie Myren Lianes sendte Skodje i ledelsen etter 17 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-1.

Var suverene i andre omgang

En spiller scoret 3-1-målet for Skodje ett minutt etter pause, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. En spiller gjorde hattrick etter 57 minutters spill, og Kornelia Idec økte til 6-1 for Skodje like etterpå. L. Lianes scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-1 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-1.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Skodje på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Spjelkavik ligger på tiendeplass med null poeng.

I neste runde skal Skodje måle krefter med Godøy 28. april. Spjelkavik møter Sykkylven 29. april.