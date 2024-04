Sigve Pedersen ga Byåsen 3 ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller doblet ledelsen for Byåsen 3 da han satte inn 2-0 fem minutter før sidebytte. Ved pause var stillingen 0-2.

Målshow i andre omgang

Tre minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Oskar Johnsen satte inn 3-0, og Emil Aune-Nilsskog økte til 4-0 for Byåsen 3 fire minutter senere. Etter 44 minutter fullførte Sigve Pedersen sitt hattrick, og ni minutter senere la Johannes Sørum på til 6-0 for Byåsen 3. Odin Jakob Meek Johansen Banks reduserte til 1-6 et kvarter før full tid. Gjestene rykket ytterligere ifra da Julian Asklund Hagen økte ledelsen like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-7.

Trond 2s Wilson Irumva og Iver Bjørgum pådro seg gult kort. For Byåsen 3 fikk Marcel Franciszek Mika gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Ask Nikolay Dragsten var kampleder.

Byåsen 3 møter Gauldal 21. april, mens Trond 2 spiller neste kamp mot Charlottenlund 3 25. april.