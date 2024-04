Et kvarter før hvilen tok Ørsta/Hovdebygda 2 ledelsen ved Aklestad, og samme spiller doblet ledelsen da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Dominerte andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen la Nikolai Pilskog Bjørdal på til 3-0 for Ørsta/Hovdebygda 2, og da det var spilt en halv time i andre omgang, økte Ørsta/Hovdebygda 2 ved Joel Mikael Tesfay. Simen Rekkedal Nupen økte til 5-0 for Ørsta/Hovdebygda 2 fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Tesfay fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Tomas Trogstad var dagens dommer.

Ørsta/Hovdebygda 2 møter Hareid 2 18. april, mens Blindheim 3 spiller neste kamp mot Bergsøy 2 to dager senere.