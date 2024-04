Andreas Andersen sendte BI Athletics Bergen i føringen noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

BI Athletics Bergen så rødt

Etter 65 minutter scoret A. Andersen igjen da han gjorde 2-0. Martin Ness var uheldig og satte ballen i eget mål for Trott/Solid/Stord 2 fem minutter senere. Ivar Øidvin satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for BI Athletics Bergen to minutter før slutt. BI Athletics Bergens Keven Iyzio så rødt rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-0.

BI Athletics Bergens Christoffer Hansen, Andreas Andersen og Carl Anton Lier pådro seg gult kort. For Trott/Solid/Stord 2 fikk Lasse Røyrvik Eide og Jonas Aadland Vad gult kort.

BI Athletics Bergen serieleder

Etter torsdagens kamp ligger BI Athletics Bergen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Trott/Solid/Stord 2 er på åttendeplass med tre poeng.

Espen Moe var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. BI Athletics Bergen spiller neste kamp mot Vadmyra 26. april, mens Trott/Solid/Stord 2 møter Austevoll 2 to dager senere.