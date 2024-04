Daniel Viem sendte Egge i føringen etter 17 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Var suverene i andre omgang

Adrian Mittet scoret og doblet ledelsen for Egge da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Egge-spilleren økte til 3-0 sju minutter senere. Isak Morken Furre økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 79 minutters spill, og fire minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 5-0. Thomas Sletvold økte ledelsen for Egge da han satte inn 6-0 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-6.

Bangsunds Kim Frode Homstad, Lars Erik Feragen og Jonas Nermark Johnsen fikk gult kort. For Egge fikk Rune Ring Andersson og Isak Morken Furre gult kort.

Egge leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Bangsund på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Egge er på førsteplass med seks poeng.

Kjetil Bruland Sørensen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Egge måle krefter med Neset 26. april. Bangsund møter Levangerstudentene 7. mai.