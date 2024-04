Isak Ersland sendte Bremnes i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill. Åtte minutter senere fikk Bremnes straffe, og Håvard Fagerbakke Helvik scoret fra krittmerket. Etter 25 minutter økte avstanden mellom lagene da Jarl Paulsen Sjøvoll satte inn 3-0 for Bremnes. Nathanael Debebe Bekele reduserte til 1-3 ti minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Noen minutter etter hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Nicholas Hauge Støle reduserte til 2-3, og Markus Andreas Korhonen Kongsbakk sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 et kvarter før full tid. Eijen Yaqoub Abbas ga Smørås ledelsen to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Erik Helleve Wollertsen pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Marius Hauge Sætrevik var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bremnes måle krefter med Søreide, mens Smørås møter Gneist.