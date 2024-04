Nora Haugsvær sendte Masfjord i føringen da hun satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Tilde Sofie Midtbø doblet ledelsen for Masfjord da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Anastasia Jåstad la på til 3-0 for Masfjord etter 23 minutters spill, og Midtbø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Masfjord like etterpå. Haugsvær scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 etter 32 minutter, og to minutter senere scoret Jåstad igjen da hun gjorde 6-0. Synne Lundblad-Sandbakk reduserte til 1-6 noen minutter før pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 6-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Linea Pettersson Gjerde gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-6 etter 62 minutters spill. Rett etterpå fullførte Haugsvær sitt hattrick, og Midtbø gjorde hattrick da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 8-2.

Lena Øygard fikk gult kort.

Masfjord klatrer til tredjeplass

Etter lørdagens kamp er Masfjord nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Øystese/Norheimsund er på sjetteplass med ett poeng.

Inge-André Håkull dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Masfjord møter Samnanger 1. mai, mens Øystese/Norheimsund spiller neste kamp mot Sædalen/Fana 3 dagen etter.