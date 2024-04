Nikolai Jentoft Moen Botchway sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet allerede etter fire minutter, men Vebjørn Bye Amundsen utlignet for Fløya 2 seks minutter senere. Noah Hustad Berg sendte Hamna 2 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter et kvarters spill, men rett etterpå utlignet Jørgen Bæck for Fløya 2. Istad-Pedersen sendte Fløya 2 i føringen etter 25 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-3.

Fløya 2 dro ifra

Botchway utlignet da han satte inn 3-3. Jakob Selseth-Olsen sørget for at Fløya 2 tok ledelsen igjen med sin scoring tre minutter før slutt, og ett minutt senere scoret Istad-Pedersen sitt andre mål da han gjorde 5-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-5.

Slik spilles neste runde

Jon-Geir Iversen var dommer.

29. april er det ny kamp for Hamna 2. Da møter de Ringvassøy. Fløya 2 skal måle krefter med Ramfjord samme dag.