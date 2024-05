Etter 29 minutter tok Utleira 2 ledelsen ved Colin Wright. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter ut i andre omgang doblet Colin Wright ledelsen til Utleira 2, og fem minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 4-0, og ni minutter senere la Colin Wright på til 5-0 for Utleira 2. Utleira 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 6-0 etter 61 minutters spill. Tiller 2 reduserte til 1-6 ved en av lagets spillere like etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 1-6.

Kjempet seg oppover på tabellen

Utleira 2 har tatt tre poeng i tre kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Tiller 2 på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Utleira 2 ligger på andreplass med tolv poeng.

Esey Tesfalem Fikadu var dommer.

21. mai er det ny kamp for Tiller 2. Da møter de Byneset/Leinstrand. Utleira 2 skal måle krefter med Heimdal 24. mai.